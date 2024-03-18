Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Барселони (0:3).

"Вони нас перевершували, рішучіше діяли у гольових моментах. У нас міг забити Барріос, потім Мората міг зробити рахунок 1:1. Це були важливі епізоди. А другий пропущений м'яч вивів нас із гри.

Ми грали після матчу, де віддали багато сил. Мені нема в чому дорікнути своїм гравцям. Вони віддали всі сили.

Давайте зберігати спокій і виборювати четверте місце. Буде важко. Команди стають сильнішими, і нам треба додавати. Але зараз не час для пошуку виправдань.

Ми провели чудові 120 хвилин у матчі з Інтером, віддали всі сили. Ми намагалися освіжити склад, але після другого голу нас покинули сили. Суперник зіграв переконливо. Вітаю його з гарним матчем", — наводить слова Сімеоне Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Барселона.