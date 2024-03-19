Іспанія

Гравець "вершкових" висловився щодо дій головного арбітра того поєдинку.

Правий захисник Реала Даніель Карвахаль прокоментував рішення, що приймав Хесус Хіль Мансано у виїзному матчі "вершкових" проти Валенсії у 27 турі Ла Ліги, передає El Partidazo de Cope.

Валенсія — Реал 2:2 Відео голів та огляд матчу 02.03.2024

Гравець мадридського клубу вважає, що кожен робить помилки і не став критикувати головного арбітра поєдинку з "кажанами".

"Хіля Мансано багато критикували у грі з Валенсією. Він зробив помилку, і що? Я теж помилився і нам забили гол. Ми ж люди, чи не так? Він точно не хотів, щоб це сталося. Треба сказати, що арбітр — це дуже складна робота", — зазначив Карвахаль.

Нагадаємо, у тому матчі Хіль Мансано свистком зафіксував результат поєдинку (2:2), скасувавши взяття воріт гравцями Реала. У підсумку, півзахисник мадридців Джуд Беллінгем був дискваліфікований на два матчі за "зневажливе ставлення та неуважність до суддів, менеджерів і спортивної влади" після завершення зустрічі, коли він отримав червону картку.