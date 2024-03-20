Іспанія

Український голкіпер підтримав свого конкурента за роль першого номера в Реалі.

Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна під час тренування та пропустить ще кілька місяців.

Під публікацією в Instagram, де 31-річний бельгієць подякував усім за підтримку, український воротар та головний конкурент за місце в старті "вершкових" Андрій Лунін також відреагував на чергове пошкодження свого колеги.

"Велика підтримка та якнайбільше сил тобі!" — написав 25-річний українець.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.

Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.