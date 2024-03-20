Український голкіпер підтримав свого конкурента за роль першого номера в Реалі.
Тібо Куртуа та Андрій Лунін, Getty Images
20 березня 2024, 09:20
Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна під час тренування та пропустить ще кілька місяців.
Під публікацією в Instagram, де 31-річний бельгієць подякував усім за підтримку, український воротар та головний конкурент за місце в старті "вершкових" Андрій Лунін також відреагував на чергове пошкодження свого колеги.
"Велика підтримка та якнайбільше сил тобі!" — написав 25-річний українець.
Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.
Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.