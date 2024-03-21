Іспанія

Черговий скандал в іспанському футболі набирає обертів.

Королівська Федерація футболу Іспанії (RFEF) опублікувала заяву після того, як прокуратура країни видала ордер на арешт колишнього очільника організації Луїса Рубіалеса.

"Сьогодні RFEF запропонувала повну співпрацю силам та органам державної безпеки, а також органам юстиції після обшуку в її штаб-квартирі та висловилася за абсолютну прозорість у роботі установи, яка керує футболом в Іспанії. У цьому сенсі вона вважає, що розслідування, має бути доведено до кінця.

Федерація висловлює глибоке занепокоєння у зв'язку з подіями, що відбулися сьогодні, і виступає за забезпечення максимально можливої ​​прозорості, шануючи цінності, які представляє футбол і які повинні захищати його керівники, будучи прикладом для суспільства", — йдеться в заяві на офіційному сайті RFEF.