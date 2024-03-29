Іспанія

Мадридська команда не ризикуватиме здоров'ям футболіста.

Захисник мадридського Реала Едер Мілітао не зможе допомогти своїй команді у двох найближчих поєдинках. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 26-річний бразилець практично відновився після травми, але "вершкові" дають йому додатковий час на відновлення, щоб не ризикувати його здоров'ям.

Нагадаємо, Едер отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна і його повернення намічено на поєдинок проти Мальорки (13 квітня).

Таким чином, Мілітао пропустить матч з Атлетіко (1 квітня) у Ла Лізі та першу гру проти Манчестер Сіті (9 квітня) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.