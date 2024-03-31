Іспанія

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував результативність команди останнім часом.

Сьогодні, 31 березня, Жирона прийматиме Бетіс в рамках чемпіонату Іспанії. Напередодні матчу наставник каталонців Мічел поспілкувався з пресою.

"Для мене важливо, щоб команда створювала моменти. У нас довгий час відповідальним за голи був Крістіан Стуані, і для нього це було складне завдання. Але ми не можемо сподіватися лише на одного гравця, нам треба перемагати, і не має значення, чи забиватиме Артем Довбик. Не можна дивитися на одного гравця, тому що вся команда або грає добре і створює моменти, або погано грає».

Мають забивати усі, не лише Довбик. Я можу сказати, що Артем спокійний, і не лише через те, що він забив гол у збірній. Він спокійний, бо бачить – команда створює моменти", – сказав Мічел.

На рахунку Довбика 14 голів і п'ять результативних передач, граючи головну роль у складі Жирони.

Початок матчу — о 17:15. Онлайн-трансляція відбудеться на Football.ua.