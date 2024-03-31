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Півзахисник криворізького Кривбасу Денис Кузик поділився думками про виїзну перемогу в 22 турі УПЛ над рівненським Вересом — 2:0.

Криворізький Кривбас у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги обіграв рівненський Верес на виїзді.

Верес — Кривбас 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник команди Денис Кузик прокоментував результат матчу.

"Верес дуже добре обороняється, дуже важко було їх достигнути. Звісно, добре, що їх гравець отримав червону картку. Після цього нам стало дещо легше. В цілому моментів було вдосталь, просто деякий час не могли їх реалізувати. Все склалось вдало для нашої команди. Коли вже забили другий гол, я був замінений. Після цього стало спокійніше психологічно. Кривбас виграв, вітаю з цим всіх нас, вболівальників. Рухаємось далі.

Чим менше залишається турів до кінця, тим цінніші залікові бали. Зараз розігруються "чемпіонські" очки, не можна їх втрачати. Добре, що забиваємо свої голи та не пропускаємо вже який матч поспіль", — сказав Кузик.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме київську Оболонь.