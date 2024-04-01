Іспанія

Тренер висловив думку стосовно наступних зустрічей.

Карло Анчелотті розповів щодо календаря наступних матчів.

"Це футбол, я задоволений дев'ятьма днями, щоб підготуватися до гри з Манчестер Сіті", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"У нас є невелика перевага, так.. Але це не вплине на гру. У нас є час підготуватися до матчу і ми точно докладемо всіх зусиль".

У рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє з Манчестер Сіті, перша зустріч відбудеться у Мадриді 9 квітня.