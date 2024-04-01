Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував чемпіонські перегони.

За вісім турів до завершення чемпіонату Реал випереджає Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги на вісім очок. Попри це, наставник мадридців вважає, що його команді зарано спочивати на лаврах.

- Родріго провів відмінну гру і змінив хід матчу. Він вивів нас уперед і брав участь у двох моментах відмінної якості. Це те, що робить Родріго, і це те, що він повинен робити. Він чудовий нападник, який не завжди забиває, але це нормально.

Боротьба за титул? Ми зосереджені на тому факті, що у нас є перевага в Ла Лізі — ми повинні скористатися цим і спробувати виграти кожну гру, що залишилася. Починаючи з наступного матчу проти Мальорки. Боротьба за чемпіонство триває, але ми маємо перевагу. Тепер нам потрібно показувати хороший футбол і намагатися вигравати у кожній грі, — сказав Анчелотті.

На Football.ua доступний огляд матчу Реал — Атлетік.