Іспанія

Українець травмувався в попередньому матчі Ла Ліги.

Нападник Валенсії Роман Яремчук дочасно залишив поле в матчі з Мальоркою (0:0). Як пізніше повідомив тренер Рубен Бараха, в українця травма м’язів задньої поверхні лівого стегна.

Стало відомо, що Роман Яремчук точно пропустить наступний матч проти Гранади, повідомляє Marca.

Процес відновлення після травми займе від двох до трьох тижнів. Це означає, що Яремчук, ймовірно, не зіграє не лише проти Гранади в перенесеному матчі через пожежу на Кампанарі, але й проти Осасуни в понеділок, 15 квітня.

Звіт про матч Валенсія — Мальорка читайте за посиланням.