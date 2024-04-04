Іспанія

Іспанцю не вдається проявити себе в Реалі.

Півзахисник Реала Дані Себальйос може покинути мадридський клуб цього літа, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, через брак ігрового часу іспанець розглядає варіанти зі зміною клубної прописки. Зокрема, за ситуацією навколо Себальйоса стежить Ньюкасл. На користь ймовірного трансферу говорить досвід Себальйоса в АПЛ. З 2019 по 2021 рік Дані грав за Арсенал.

Також зазначається, що окрім Ньюкасла, за гравцем Реала також пильно стежать клуби Ла Ліги, зокрема мадридський Атлетіко.

На рахунку Себальйоса в поточному сезоні 1 гол та 1 гольова передача в 21 матчі.