Іспанія

Німець сподівається опинитися на Камп Ноу.

Колишній головний тренер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік хоче очолити каталонську Барселону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, німецький фахівець мріє отримати роботу саме в каталонському клубі.

Зазначається, що 59-річний тренер загалом зацікавлений у тому, щоб якомога швидше знайти нову команду топ-рівня. Також він налаштований спробувати свої сили за межами Німеччини. Серед всіх клубів, Флік розглядає Барселону, як пріоритетний варіант.

При цьому керівництво "синьо-гранатових" хоче спершу подивитися, як завершиться сезон. Є ймовірність, що Хаві залишиться на посаді головного тренера каталонської команди.

Повідомляється, що Гансі Флік готовий почекати. Він стежить за матчами "блаугранас" та вже думає, які тактичні зміни можна було б внести в гру команди.