Іспанія

Керманич Мальорки прокоментував поразку в Кубку Іспанії.

Мальорка напередодні програла баскському Атлетіку в серії пенальті в матчі за Кубок Іспанії.

Атлетік — Мальорка 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Головний тренер балеарців Хав’єр Агірре після завершення гри підсумував виступ власної команди.

"Перш за все, результат цього матчу було виявлено найбільш жорстоким із можливих способів. Це підкидання монети, усе звелося до якихось дрібниць. Це було більше 120 хвилин проти команди, яка перемогла нас минулого разу, але сьогодні ми зіграли майже бездоганну гру. Звісно, що не для глядачів, не для шоу, але це те, що ми повинні були зробити.

Це природно, що ми тримались разом до останнього. Ми — сім’я з представників різних країн, із різним кольором шкіри. Але нам вдалось змусити всіх любити один одного так, ніби вони дійсно члени однієї сім’ї.

Розмова з Абдоном? Це було щось на кшталт того, що він збирався грати. Він на це заслужив. Він — суть Мальорки, і мені дуже шкода його. Але це футбол, і він ставить командне вище за індивідуальність.

Сьогодні ми віддали все, що плисти якомога швидше, але потім померли на березі. Усе, у нас більше нічого немає. Це й дозволяє нам бути в Першому дивізіоні, доходити до фіналу Кубка й мріяти про такі серії пенальті. Це був своєрідний шанс, але ми ним не скористались.

Я сконцентрований на Ла Лізі, зараз на черзі Мадрид, Севілья, Кадіс... Мені більше нема про що думати, окрім стабільності результатів, бо я намагаюсь добре завершити рік із командою.

У мене є 24 гравці, і всі вони дуже сконцентровані. Вони всі мають схожий рівень готовності, ми всі зосереджені на одному й тому ж. Може бути певний фізичний дискомфорт, але ми знайдемо спосіб вирішити його до наступної суботи.

Зараз я дам команді переварити поразку, а потім ми повинні бути готові до наступного матчу.

У своїй кар’єрі я вже програв багато битв. Навіть більше, аніж виграв. Але бачити, як моя сім’я страждає від якогось випадкового збігу, змушує мене страждати за них.

Пенальті — це завжди до певної міри несправедливість. Цього разу ми навіть репетирували їх. Попереду в нас буде довга сумна ніч. Але Мадрид приїжджає наступного тижня, і ми не можемо плакати весь цей час", — заявив мексиканський фахівець.

Наступний матч Мальорка проведе вдома проти мадридського Реала.