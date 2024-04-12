Іспанія

Джуд Беллінгем пояснив свій провал в першому матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився про виступи в найпопулярнішому клубі світу.

"Тут дуже спокійно. Люди дуже люблять тебе. Вони підносять футболістів на п'єдестал, ставляться до них як до надлюдей.

Всі справді дуже намагаються, щоб ми почували себе комфортно. Таким, як я, це дуже допомагає. Я приїхав з Бірмінгема та Дортмунда, і там я зовсім не звик до того, щоб грати за такий великий клуб і перебувати під пильною увагою", — сказав Беллінгем.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.