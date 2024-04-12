Ліга Європи

Головний тренер Мілану Стефано Піолі прокоментував поразку від Роми в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Рома обіграла Мілан в першому чвертьфіналі Ліги Європи — 1:0. Після гри наставник "россонері" Стефано Піолі висловився про підсумок матчу.

"У нас було кілька проблем у першому таймі, ми повинні були приймати більш сміливі рішення, натомість ми дозволили Ромі занадто багато простору. Ми створили кілька моментів, але пропустили з кутового, і вони були розумнішими за нас у цій ситуації, це речі, які можуть вплинути на нічию.

У нас не було тієї гостроти та стилю, які були останнім часом. Нічия була б правильним результатом, але є другий матч, де команда може виступити краще і розібратися з деякими речами.

Я вважаю за краще говорити про футбол, ніж про арбітрів, але мені здалося, що офсайд Лукаку під час кутового, який призвів до гола Роми, був досить очевидним. Що стосується Абрахама, то він хотів пробити головою, але не зробив цього, а дістав м'яч рукою.

У будь-якому випадку, це була помилка під час забігання Лукаку, ми неправильно розрахували час відстеження м'яча. Ми зіграли пристойно, але не дуже добре, а на такому рівні потрібна хороша гра. Сподіваємося, що наступного четверга виступимо краще", – заявив Піолі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Рома.