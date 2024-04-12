Туреччина

"Канарійки" влаштували клоунаду у фіналі проти Галатасарая.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Туреччини ухвалив рішення оштрафувати Фенербахче за зрив матчу Суперкубку Туреччини з Галатасараєм.

Нагадаємо, матч мав відбутися 7 квітня. Вже на першій хвилині нападник Мауро Ікарді вивів Галатасарай вперед, після чого футболісти Фенербахче покинули поле.

За це Фенербахче було присуджено технічну поразку, а Галатасарай було оголошено переможцем Суперкубку Туреччини.

Після розслідування було ухвалено рішення оштрафувати "канарок" на 4 мільйони лір (114,1 тисяч євро).

Додамо, що раніше була інформація про те, що Фенербахче може змінити чемпіонат через напад фанатів Трабзонспору на гравців після матчу чемпіонату.