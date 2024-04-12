"Канарійки" влаштували клоунаду у фіналі проти Галатасарая.
Гравці Фенербахче, Getty Images
12 квітня 2024, 10:48
Дисциплінарний комітет Федерації футболу Туреччини ухвалив рішення оштрафувати Фенербахче за зрив матчу Суперкубку Туреччини з Галатасараєм.
Нагадаємо, матч мав відбутися 7 квітня. Вже на першій хвилині нападник Мауро Ікарді вивів Галатасарай вперед, після чого футболісти Фенербахче покинули поле.
За це Фенербахче було присуджено технічну поразку, а Галатасарай було оголошено переможцем Суперкубку Туреччини.
Після розслідування було ухвалено рішення оштрафувати "канарок" на 4 мільйони лір (114,1 тисяч євро).
Додамо, що раніше була інформація про те, що Фенербахче може змінити чемпіонат через напад фанатів Трабзонспору на гравців після матчу чемпіонату.