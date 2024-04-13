Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру Прімери, який пройде 13 квітня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Мальорка та Реал. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

МАЛЬОРКА — РЕАЛ

СУБОТА, 13 КВІТНЯ, 19:30. МАЙОРКА СОН МУА, ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Хоча у попередні роки Реал несподівано втрачав очки на Мальорці, наразі команда перебуває у хорошій формі і виглядає впевнено перед цим матчем. Хоча склад може бути експериментальним, гості повинні виграти і зберегти 8 очок переваги над Барселоною. Варто відзначити, що команда Карло Анчелотті виграла аж 10 з 15 виїзних ігор цього сезону Ла Ліги і є найкращою за цим показником у всьому чемпіонаті.

Варто відзначити чудову форму Родріго. Бразилець забив 4 голи в попередніх 3 зустрічах — за збірну Бразилії проти Іспанії, а також за Реал у матчах проти Атлетіка (дубль) і Манчестер Сіті. Можливо, ми побачимо продовження на Майорці.

Враховуючи відрив від конкурентів є можливість випустити не оптимальний склад і дати відпочити лідерам. Тому ж Джуду Беллінгему чи Тоні Кроосу, щоб вони підійшли в хороших кондиціях до наступних зустрічей.

Мальорка все ще змагається за збереження прописки у Ла Лізі. Команда з Балеарських островів випереджає команди з зони вильоту на 6 балів. Заслуговує на увагу хороша форма колективу вдома, де вони програли лише 2 з попередніх 16 матчів. Більш того, досить несподівано команда під керівництвом Хав'єра Агірре вийшла у фінал Кубка Короля, де поступилася по пенальті Атлетіку.

Втім, заслужила компліменти на свою адресу. У тій зустрічі команда виглядала солідно.

Реал чудово виглядає у важливих етапах сезону — він виграв попередні три матчі чемпіонату та зміцнив лідерство в Ла Лізі. Також продовжує виступи у Лізі чемпіонів.

Дивлячись на історію протистояння, мадридська команда однозначно перевершує Мальорку. Наразі іспанський гранд виграв 26 із 45 матчів, при цьому 13 тріумфів здобула команда з Балеарських островів.

У першому матчі поточного сезону на Сантьяго Бернабеу господарям було нелегко. У підсумку вони перемогли з рахунком 1:0 після голу Антоніо Рюдігера на 78-й хвилині.

Баланс матчів з 1997 року складає 45 матчів, 26 перемог здобув Реал, 13 — Мальорка і також було 6 нічиїх.

Баланс м'ячів є 88:49 на користь команди з Мадрида.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мальорка: Райкович — Гонсало, Вальєнт, Райльо, Настасич, Коста — Санчес, Саму, Дардер — Мурікі, Ларін

Реал: Лунін — Васкес, Мілітао, Начо, Гарсія — Себальйос, Чуамені, Модрич, Діас — Хоселу, Родріго

Не зіграють: .. — Куртуа, Алаба

Під питанням: .. — ..

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