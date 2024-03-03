Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 березня 2024 року, 19:30.

Жирона у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги продовжила демонструвати нестабільну гру, яка призвела до поразки від Мальорки (0:1)

Команда Мічела пропустила єдиний м'яч у грі, який було забито на 33 хвилині, а його автором став Нандо Копете.

Українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик провели на полі весь поєдинок у складі Жирони, однак відзначитись результативними діями їм не вдалося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Жирона у 27-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Мальорка — Жирона 1:0

Гол: Копете, 33.

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт (Відаль, 54), Раїльйо, Копете, Лато — Санчес (Морланес, 54), Маскарель (Кошта, 78), Родрігес (Дардер Молл, 69) — Ларін (Пратс, 68), Мурікі.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Соліс (Стуані, 78), Гарсія — Циганков, Мартін (Порту, 55), Морейра — Довбик.

Попередження: Вальєнт, Лато, Маскарель, Пратс, Дардер Молл.