Іспанія

Щодо готовності бразильця висловився керманич "вершкових".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті на пресконференції заявив, що центральний захисник Едер Мілітао може вийти у стартовому складі мадридців на виїзний матч проти Мальорки у 31 турі Ла Ліги, передає офіційний сайт "вершкових".

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Італійський спеціаліст зазначив, що має добре подумати про потенційну появу 26-річного бразильця на полі з перших хвилин. Проте, Анчелотті додав, що Мілітао перебуває у хорошій фізичній формі, оскільки неймовірно важко працював над нею.

"Якщо я вважаю, що гравець виглядає готовим, я не буду рахувати кількості хвилин, які він відіграв. Я випустив Хедіру в старті у фіналі Ліги чемпіонів (2014) попри те, що він довго не грав до цього, тому що вважав, що він перебуває у чудовій формі. Мілітао не може зіграти всі 90 хвилин, але він може витримати чималий період часу і фантастично відпрацювати його", — заявив керманич мадридців.

Нагадаємо, захисник лише нещодавно вперше вийшов на поле після розриву "хрестів". Пізніше він прокоментував своє повернення до гри. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін сказав, що Мілітао наполегливо і дуже тяжко працював над відновленням.