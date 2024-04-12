Іспанія

Стадіон буде розширено задля підвищення грошей.

Барселона зароблятиме приблизно 120 мільйонів євро з нового Камп Ноу — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Наразі тривають роботи по реконструкції стадіону. Зараз вони входять у вирішальну стадію.

Заплановані терміни реконструкції Spotify Камп Ноу дотримуються, роботи з монтажу та дизайну інтер’єру на перших двох трибунах просунулися, і тепер розпочнеться етап будівництва майбутнього Музею. Клуб також хоче, щоб стадіон був створений з метою забезпечення максимального комфорту для глядачів. Прикладом цього є 68 ліфтів і 90 ескалаторів для полегшення доступу для вболівальників, а також надання додаткових послуг і 3200 паркувальних місць.

Зараз команда тимчасово виступає на Монжуїку. У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона виграла у ПСЖ завдяки голу Рафіньї.