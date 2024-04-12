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Захисник львів'ян висловився щодо майбутньої зустрічі з Кривбасом.

Правий захисник Руху Віталій Роман заявив, що попри поразку від Шахтаря у минулому турі, команда у позитивному настрої готується до матчу проти Кривбасу, передає офіційний сайт львів'ян.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.04.2024

Роман поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з криворізьким клубом.

"Ми проаналізували наші помилки з поєдинку проти Шахтаря і докладемо всіх зусиль, аби їх не повторювати. Команда зробила правильні висновки з цієї гри.

Кривбас – дуже збалансована команда. В її складі хороші гравці як в захисті, так і в атаці. Цей матч буде непростим і для нас, і для суперника, але вболівальникам буде цікаво дивитись за цією грою. Для кожного футболіста підтримка з трибун є дуже важливою, тож сподіваюсь, що глядачі прийдуть у суботу на стадіон, аби вболівати за Рух.

Гру з Кривбасом у першому колі (перемога Руху, 3:1) вже слід забувати, адже з того часу є зміни в обох командах і пройшло досить багато часу. Зокрема, в атаці Кривбасу з'явилися нові якісні та агресивні гравці. Звісно, цю гру у Кривому Розі проаналізували і ми, і суперник, але поєдинок у Львові буде зовсім іншим", — вважає 20-річний українець.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 20 матчах Руху в УПЛ, відзначившись асистом.

У наступному, 24 турі чемпіонату України, львів'яни прийматимуть Кривбас. Матч відбудеться у суботу, 13 квітня.