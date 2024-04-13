Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Мальорка та мадридський Реал.

Мальорка та мадридський Реал зіграють у тридцять першому турі іспанської Ла Ліги на полі стадіону Естаді Мальорка Сон Муа.

Карло Анчелотті, на тлі нічиєї проти англійського Манчестер Сіті (3:3), використав із перших хвилин Васкеса та Начо в лінії оборони, тоді як Модрич зіграє в центрі поля, а Діас та Хоселу складуть пару нападників. Андрій Лунін зберіг за собою місце в рамці воріт.

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Діас, Хоселу.

Запасні: Аррісабалага, де Луїс, Карвахаль, Мілітао, Вінісіус, Кроос, Родріго, Камавінга, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер.



Гра Мальорка — Реал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.