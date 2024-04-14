Іспанія

Результат матчу 31 туру іспанської Ла Ліги.

В 31-му турі Ла Ліги Севілья гостювала у Лас-Пальмаса, який до цього в чемпіонаті програв три матчі поспіль.

Власне, сьогодні новачок Ла Ліги поступився більш іменитому супернику. А головним чинником стало видалення на початку матчу. Коко отримав пряму червону вже на 6-й хвилині.

Гості скористались чисельною більшістю та відкрили рахунок в кінці першого тайму — влучного удару головою після навісу завдав Ен Несірі. А в кінці матчу Лукебакіо поставив крапку в матчі — 2:0.

Севілья обходить в турнірній таблиці Алавес та підіймається на 13 місце. Лас-Пальмас випереджає сьогоднішнього суперника на три очки, посідаючи 12 місце.

Лас-Пальмас — Севілья 0:2

Голи: Ен-Несірі, 43, Лукебакіо, 90

Лас-Пальмас: Есканделл — Суарес (Каба, 90), Коко, Мармол, Кардона — Муньос (Рамірес (Ель Хаддаді, 78), 78), Перроне (Кампанья, 87), Родрігес — Марвін, Рамірес (Ель Хаддаді, 78), Молейро

Севілья: Нюланд — Окампос (Агуме, 66), Баде (Навас, 66), Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Гудель, Торрес (Лукебакіо, 79) — Ен-Несірі, Ромеро (Сусо, 78)

Попередження: Суарес, Молейро, Марвін — Сумаре, Салас, Лукебакіо

Вилучення: Коко, 6