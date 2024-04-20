Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Атлетік зіграв в результативну нічию з Гранадою. На гол Іньякі Вільямса відповів Горка Гурусета.

Команда Ернесто Вальверде займає 5 місце. В свою чергу Хосе Сандоваль знаходиться на 19 сходинці.

Атлетік — Гранада 1:1

Голи: Гурусета, 24 — І. Вільямс, 6, автогол

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес (Альварес, 46), Берчіче (Лекуе, 70) — де Галаррета, Гомес (Еррера, 63) — І. Вілльямс, Сансет (Беренгер, 63), Н. Вільямс — Гурусета (Гарсія, 83)

Гранада: Баталья — Мендес, Рубіо, Мікель, Нева (Корбяну, 90) — Пуертас (Узуні, 65), Руїс, Гумбау, Южвяк (Муасса, 81) — Вільяр (Санчес, 46), Боє (Аресо, 80)

Попередження: Паредес, де Маркос, Сансет, Еррера — Пуертас, Мендес