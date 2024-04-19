Німеччина

Нова угода з німецьким фахівцем розрахована до кінця ЧС-2026.

Президент Німецького футбольного союзу Бернд Ноєндорф прокоментував продовження контракту з Юліаном Нагельсманом.

"Це сильний сигнал для Німецького футбольного союзу та національної команди, що Юліан Нагельсман залишиться тренером збірної і після домашнього чемпіонату Європи. Адже його хочуть отримати багато великих клубів по всій Європі.

Але національна команда для Юліана Нагельсманна – це не просто робота, це справа, близька до його серця. Тепер є впевненість у плануванні і всі можуть повністю зосередитися на успішному виступі на чемпіонаті Європи", – сказав президент DFB Бернд Ноєндорф.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі проти Угорщини, Швейцарії та Шотландії.