Іспанія

У клубі розглядають можливість зробити ці трансфери наступного літа.

Севілья хоче взяти в оренду Марка Гую та Арду Гюлера — повідомляє Relevo.

Через непросту фінансову ситуацію у команді вона хоче орендувати декілька талановитих гравців з різних європейських клубів, які мають небагато ігрових хвилин.

У 2023 році команда хотіла купити Арду, але не змогла через високий цінник на півзахисника. Також Барселона може підписати Марка Гую враховуючи можливий трансфер Юссефа Ен-Несірі до іншого чемпіонату.

Наразі Севілья знаходиться на 13 місці в таблиці.