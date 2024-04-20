Іспанія

Головний конкурент українця Андрія Луніна близький до повернення до складу "вершкових".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа добився істотного прогресу у відновленні після травми. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 31-річний бельгієць провів тренування у загальній групі "вершкових" вперше після розриву внутрішнього меніска правого коліна.

Нагадаємо, Куртуа не грав після травми хрестоподібної зв'язки, отриманої на початку нинішнього сезону.

Передбачалося, що Тібо повернеться після паузи на ігри збірних, однак у середині березня він пошкодив меніск.

Раніше повідомлялося, що Перес ухвалив рішення щодо продовження контракту Луніна.