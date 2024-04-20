Іспанія

"Кельти" зробили ще один крок від зони вильоту.

У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Сельта здобула розгромну перемогу над Лас-Пальмасом, зробивши ще один важливий крок до збереження прописки в еліті.

Незважаючи на те, що гості відкрили рахунок в цій зустрічі, у підсумку гравці Сельти відправили у ворота суперника чотири м'ячі та здобули три очки.

Сельта — Лас-Пальмас 4:1

Голи: Аспас, 37, 76 Сведберг, 39 Дувікас, 71 - Херцог, 11

Сельта: Гуайта — Мінгеса, Нуньєс, Домінгес Касерес — Перес (Родрігес, 85), Жаїлсон, Белтран (Манкільйо, 79), Альварес — Аспас (Де Ла Торе, 79), Ларсен (Дувікас, 67), Сведберг (Бамба, 66)

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Херцог, Мармол, Кардона — Ель Хаддаді (Пехіньйо, 79), Лойодіс (Муньос, 62), Перроне (Гонсалес Эступиньян, 79), Родрігес, Молейро — Каба (Рамірес, 62)

Попередження: Ларсе