Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Бетіс, Getty Images
20 квітня 2024, 21:26
У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Бетіс.
"Кажани" поступилися гостям, а дубль на свій рахунок записав Айосе Перес.
Валенсія — Реал Бетіс 1:2
Голи: Пепелу, 65 Перес, 19, 77
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Фулькьє, 68), Москера, Озкачар, Васкес Алькальде — Перес (Канос, 46), Герра (Гонсалес, 63), Пепелу, Лопес Ногероль (Марі, 84) — Алмейда (Гільямон, 68), Дуро
Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Песселья, Ріад, Міранда — Родрігес, Кардосо (Сантос, 89) — Форнальс, Іско (Фекір, 59), Перес (Карвалью, 89) — Бакамбу (Жозе, 76)
Попередження: Пепелу, Гільямон — Сабалі, Міранда, Бакамбу.