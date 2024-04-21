Іспанія

Досвідчений півзахисник прокоментував мотивацію грати за команду.

Санті Касорла поділився враженнями від виступів у Реалі Ов'єдо.

"Я б грав у клубі безкоштовно, але це заборонено", — цитує Санті The Guardian.

"Вони зробили хорошу пропозицію. Моя дружина сказала: ні, ні, ти не йдеш в Ов'єдо заробляти, ти їдеш додому, щоб насолодитися цим, допомагати, віддавати. Я подзвонив своєму агенту і сказав: "Я не хочу грошей".

Сказав президенту: мінімальна зарплата, 10% від продажу футболок необхідно віддати академії. Ця угода була підписана того ж вечора".

У складі Ов'єдо Касорла виступає з 2023 року, а також півзахисник є вихованцем команди. Раніше він також виступав у інших колективах, в тому числі Арсеналі.

Цього сезону 39-річний гравець провів 21 матч та віддав 3 асисти.