Легенда каталонського клубу висловився про скандальний епізод в класіко.
ЖЕРАР ПІКЕ, GETTY IMAGES
22 квітня 2024, 17:25
Ексгравець Барселони Жерар Піке прокоментував удар Ламіна Ямала під час матчу з Реалом (2:3). Арбітр не зарахував гол, але дискусії щодо того, чи перетнув м'яч лінію воріт, не вщухають.
"З цими зображеннями визначити дуже складно, але я думаю, що це гол.
Принаймні має бути камера, з якої можна отримати таке зображення", – сказав ексзахисник.
У матчі на Сантьяго Бернабеу Барселона програла команді Карло Анчелотті і фактично припинила свою участь у чемпіонській гонці.