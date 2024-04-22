Іспанія

Легенда каталонського клубу висловився про скандальний епізод в класіко.

Ексгравець Барселони Жерар Піке прокоментував удар Ламіна Ямала під час матчу з Реалом (2:3). Арбітр не зарахував гол, але дискусії щодо того, чи перетнув м'яч лінію воріт, не вщухають.

"З цими зображеннями визначити дуже складно, але я думаю, що це гол.

Принаймні має бути камера, з якої можна отримати таке зображення", – сказав ексзахисник.

У матчі на Сантьяго Бернабеу Барселона програла команді Карло Анчелотті і фактично припинила свою участь у чемпіонській гонці.