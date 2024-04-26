Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 26 квітня і розпочнеться о 22:00.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Сосьєдад та Реал Мадрид. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ СОСЬЄДАД — РЕАЛ МАДРИД

П'ЯТНИЦЯ, 26 КВІТНЯ, 22:00. АНОЕТА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Після перемоги в Ель Класіко мадридський Реал наблизився до титулу чемпіона максимально близько. Зараз мадридська команда хоче закріпити цей успіх якнайшвидше, але здобути три бали в наступному турі Ла Ліги буде непросто. Команда Карло Анчелотті вирушить на зустріч з Реалом Сосьєдад, який бореться за вихід в єврокубки.

Наразі Реал демонструє хорошу форму в ключовий момент сезону. Команда зі столиці Іспанії вийшла у півфінал Ліги чемпіонів і перебуває за крок від чергової перемоги у чемпіонаті Іспанії. Попередні 5 матчів Ла Ліги за участю колективу завершилися їхньою перемогою, тому і зараз вона готується здобути чергові пункти.

Реал Мадрид відомий своєю універсальністю в атаці, але навесні один гравець вирізнявся особливою ефективністю. Мова йде про Родріго, на рахунку якого 5 голів в попередніх 5 матчах за клуб і збірну Бразилії. Втім, вінгер захворів і не зіграє на Аноеті. Так само і Джуд Беллінгем, що також показує чудові виступи.

Реал Сосьєдад не програвав у Ла Лізі майже два місяці, але нічия з Альмерією трішки псує загальну картину. Це не змінює того факту, що баски посідають 6 місце і націлені на вихід до Ліги Європи.

Реал Мадрид виграв 5 матчів чемпіонату поспіль. В тому числі, з Барселоною з рахунком 3:2 в Ель Класіко завдяки голу Джуда Беллінгема в доданий час. Раніше команда Карло Анчелотті також вибила Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів після двох нічиїх і серії пенальті.

Мадридський Реал має значно кращий показник прямих протистоянь із колективом з Сан-Себастьяна – клуб зі столиці Іспанії виграв 24 із 37 матчів.

У першому матчі нинішнього сезону на Сантьяго Бернабеу кращими були господарі. Вони перемогли з рахунком 2:1, хоча програвали до перерви після голу Андера Барренечеа. У другому таймі результат перевернувся завдяки голам Феде Вальверде та Хоселу.

Баланс прямих матчів на даний момент є 37 матчів, 24 перемоги Реала, 7 перемог Сосьєдада та 6 нічиїх.

Баланс м’ячів зараз складає 84:45 на користь мадридського Реала.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Субельдія, Ле Норман, Галан — Субіменді, Меріно — Кубо, Захарян, Барренечеа — Оярсабаль

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Начо, Гарсія — Чуамені, Вальверде, Модрич, Діас — Хоселу, Вінісіус

Не зіграють: Меркеланс, Муньйос, Траоре, Тірні, Фернандес — Алаба, Куртуа

Під питанням: .. — Родріго, Менді

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