Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно матчу з Реалом.

Півзахисник Реалу Сосьєдад Мартін Субіменді розповів щодо наступного матчу в рамках Ла Ліги.

"Схоже, титул Ла Ліги під контролем Реала. Було б історичним, якби вони втратили свою перевагу в очках, але цього не станеться", — цитує Marca.

"Для мене найкращим гравцем чемпіонату є Джуд Беллінгем через його вплив на Реал, який близький до виграшу титулу. Є кілька інших гравців, які також сильно виділяються, як, наприклад, Антуан Грізманн з Атлетіко.

Наша мета – потрапити до єврокубків у наступному сезоні. Це було б вперше в історії Реала Сосьєдада, коли б ми досягли цього протягом 5 сезонів поспіль. Для нас це було б чимось чудовим.

Інформація про мене у медіа – лише чутки. Я щасливий у Реалі Сосьєдаді, це як мій дім. Не можу сказати, що буду грати всю свою кар’єру тут, можливо, клуб не захоче, щоб я продовжував виступати за нього в майбутньому. Але зараз не хочу турбуватися про ці чутки".

Цього сезону 25-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.