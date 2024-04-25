Німеччина

У команді відмічають солідну форму захисника.

Спортивний директор Баєра Сімон Рольфес розповів щодо продовження контракту з Джонатаном Та.

"Ми хочемо зберегти Джонатана Та та продовжити його контракт після 2025 року", — цитує Сімона ресурс Bild.

"Ми поговоримо про це після завершення сезону, Та теж думає так само".

У складі Баєра Джонатан виступає з 2015 року, куди перейшов з Гамбурга. Також він є капітаном команди, яка виграла Бундеслігу.

Цього сезону 28-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 1 асист.