Іспанія

Український вінгер готовий повернутись на поле після травми.

Завтра, 27 квітня, відбудеться матч 33 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Лас-Пальмаса.

Тренерський штаб "жирондинців" на чолі з Мічелом вже визначився з гравцями, які зможуть зіграти у матчі.

У заявку Жирони до Артема Довбика повернувся український вінгер Віктор Циганков, який пропустив два останні матчі через дискомфорт у литковому м'язі.

Цього сезону Циганков провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, матч Лас-Пальмас – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.