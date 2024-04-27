Іспанія

Поєдинок іспанського чемпіонату розпочнеться о 15:00 за Києвом.

Сьогодні, 27 квітня, відбудеться матч 33 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Лас-Пальмаса.

Тренерський штаб "жирондинців" на чолі з Мічелом визначився зі стартовим складом своєї команди і він вирішив випустити з перших хвилин українського форварда Артема Довбика.

Водночас український вінгер Віктор Циганков опинився на лаві запасних. Віктор повернувся до заявки після пропуску двох останніх ігор через травму.

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Гарсія — Коуту, Мартін, Морейра — Довбик.

Запасні: Фуїдіас, Фернандес, Мартін, Торре, Соліс, Порту, Циганков, Вілья.

Цього сезону Довбик провів 33 матчі, в яких забив 18 голів та віддав сім гольових передач. На рахунку Циганкова 28 матчів, шість голів та чотири асисти.

Нагадаємо, матч Лас-Пальмас – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.