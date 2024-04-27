Іспанія

Завершився третій поєдинок 33 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Альмерія приймала Хетафе на Пауер Горс Стедіум.

Гості вийшли вперед завдяки голу Грінвуда на 27-й хвилині. Ближче до завершення першого тайму Лосано відновив паритет у зустрічі. По перерві Грінвуд відзначився вдруге, а пізніше асистував Маті. Більше команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Хетафе. Ця поразка залишила Альмерію без математичних шансів зберегти прописку в еліті на наступний сезон.

Альмерія — Хетафе 1:3

Голи: Лосано, 41 — Грінвуд, 27, 48, Мата, 61

Альмерія: Машимільяну — Пубіль, Чумі, Монтес (Ромеро, 80), Ланга — Робертоне (Аррібас, 62), Лопі (Гонсалес, 46) — Баптістао (Пенья, 70), Вієра, Ембарба — Лосано

Хетафе: Сорія — Кармона (Альварес, 80), Джене, Альдерете, Ріко — Моріба (Сантьяго, 68), Мілья (Ріско, 80) — Грінвуд, Максимович, Родрігес (Мартін, 57) — Латаса (Мата, 46)

Попередження: Монтес, Ембарба, Робертоне, Вієра — Альдерете, Грінвуд, Мартін, Сантьяго

Вилучення: Вієра, 90+1 (друга жовта картка)