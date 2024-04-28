Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Атлетіком.

Напередодні мадридський Атлетіко здолав баскський Атлетік у домашньому матчі в рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Атлетіко — Атлетік 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Це ще не фінал. Попереду ще будуть важкі ігри. Ми повинні продовжувати йти вперед і намагатись удосконалюватись. Сьогодні, як мені здалось, ми як команда виконали дуже хорошу роботу в обороні. Суперники майже не створили гольових моментів.

Натомість у нас було кілька, ми були більш переконливі в цьому плані. Атлетіко зіграв у дуже серйозному стилі. Нам допомогла наша надійність, і ми створили більше гольових моментів у підсумку.

Головне — це скромність. Я думаю, що коли у вас є смиренність, щоб правильно інтерпретувати гру і віддати все для загального успіху, завжди трапляються хороші речі. Продовжую наполягати на тому, що колектив важливіший за особистість. Коли хлопці грають як команда, ми виглядаємо значно краще.

Ми трохи інакше планували собі іншу гру — хотіли дати суперникам простір, потім віддавати м’яч нашим центральним захисникам, а від них через чотири передачі виходити до атаки. Часом ми це добре контролювали. Вони намагались робити те, що ми вже передбачали, що має статись. У нас було кілька моментів із закиданням за спину Ліно — і все", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч мадридський Атлетіко проведе в гостях у Мальорки.