Іспанія

Наразі захисник може залишитися у команді.

Барселона планує продовжити угоду з Пау Кубарсі — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Новий контракт Пау з командою буде розрахований до 2030 року. Нинішній завершується у 2026 році.

Також сума відступних зросте до 1 мільярда євро. У клубі задоволені прогресом Кубарсі, який є його вихованцем. Крім того, нещодавно захисник дебютував у збірній Іспанії.

Цього сезону 17-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.