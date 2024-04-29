Барселона планує продовжити угоду з Пау Кубарсі — повідомляє ресурс Mundo Deportivo. 

Новий контракт Пау з командою буде розрахований до 2030 року. Нинішній завершується у 2026 році. 

Також сума відступних зросте до 1 мільярда євро. У клубі задоволені прогресом Кубарсі, який є його вихованцем. Крім того, нещодавно захисник дебютував у збірній Іспанії. 

Цього сезону 17-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист. 