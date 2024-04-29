Роберт Левандовські розповів щодо того, кого вважає найкращим гравцем у світі зараз. 

"Важко сказати, тому що попереду у нас ще Євро і останні вирішальні матчі Ліги чемпіонів", — цитує Marca.

"Але на даний момент Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем для мене найвидатніші гравці в світі". 

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Цього сезону 35-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 9 асистів. 