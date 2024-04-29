Іспанія

Коментар від форварда стосовно виступів декількох статусних футболістів цього сезону.

Роберт Левандовські розповів щодо того, кого вважає найкращим гравцем у світі зараз.

"Важко сказати, тому що попереду у нас ще Євро і останні вирішальні матчі Ліги чемпіонів", — цитує Marca.

"Але на даний момент Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем для мене найвидатніші гравці в світі".

У матчі Ла Ліги Барселона зіграє з Валенсією, текстова трансляція доступна на сайті Football.ua.

Цього сезону 35-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 9 асистів.