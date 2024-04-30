Іспанія

Поляк не відстає від лідерів бомбардирських перегонів.

Барселона обіграла Валенсію у матчі Ла Ліги — 4:2.

Хет-трик в цьому матчі оформив форвард "блаугранас" Роберт Левандовські. На його рахунку вже 16 голів у Ла Лізі. Поляк вийшов на четверте місце у списку бомбардирів цього сезону.

Роберт Левандовські зрівнявся з форвардом Жирони Артемом Довбиком за системою гол+пас. Проте відстає на три голи від українця: 16 проти 19. У форварда Вільярреала Серлота та хавбека Реала Беллінгема по 17 м'ячів.

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