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Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:1).

"Якщо банально, то ми не забили свої моменти та пропустили навіть не з напівмоменту, а з нічого. Це якщо коротко. Я просто хочу сказати: якщо ми зможемо достойно пройти через усі ці випробування, які випали на нашу команду – вона буде набагато сильнішою, і молоді гравці просто подорослішають, розумієте? Значить, ці випробування нам потрібні, і ми повинні їх пройти. Якісь коментарі давати саме по епізодам навіть немає сенсу.

При добротній грі ми пропускаємо з нічого м'ячі, і це не першу гру. Я вважаю, це для нас якесь випробування, з яким ми повинні впоратися.

Схема у п'ять захисників – це, можливо, підготовка до Шахтаря? Це підготовка була до цієї гри. Шахтар буде в нас через дві гри, тоді вже будемо вирішувати, як проти них грати.

Заміна Мякушка у перерві? По-перше, він був не зовсім здоровий, були певні проблеми. І він був на жовтій картці, ми розуміли, що по такій грі у будь-який момент може бути вилучення.

У мене немає претензій до футболістів. Ми добре грали. І контролювали все, і були моменти. Все результат. Гарно грати та перемагати – це різні речі. Я подякував команді за гру. Ви бачили, що всі ставилися до гри дуже серйозно та робили свою справу так, як потрібно це робити.

Ми ще ми не вирішили завдання по чемпіонату. Ви бачили, скільки залікових балів у команд, які в зоні вильоту? Ми не так вже й далеко. Так що треба спочатку спокійно закінчити чемпіонат, а потім уже думати про Кубок", — наводить слова Долганського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.