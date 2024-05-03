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ФК ХІТ
03 травня 2024, 13:21
Сьогодні, 3 травня, відбудеться другий півфінальний матч Кубку України, в якому київський ХІТ зіграє проти івано-франківського Урагану.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу ХІТ — Ураган:
Додамо, що у другому півфіналі виступають Кардинал-Рівне та Aurora.
Також ХІТ та Ураган є учасниками плей-оф Екстра-ліги, де у перших чвертьфінальних матчах ХІТ обіграв МСК Харків (6:3), а Ураган розгромив Кардинал-Рівне (7:2).