Футзал

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Сьогодні, 3 травня, відбудеться другий півфінальний матч Кубку України, в якому київський ХІТ зіграє проти івано-франківського Урагану.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу ХІТ — Ураган:

Додамо, що у другому півфіналі виступають Кардинал-Рівне та Aurora.

Також ХІТ та Ураган є учасниками плей-оф Екстра-ліги, де у перших чвертьфінальних матчах ХІТ обіграв МСК Харків (6:3), а Ураган розгромив Кардинал-Рівне (7:2).