Іспанія

Легенда іспанського футболу прокоментував гру українця.

Колишній голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Канісарес висловився про гру Андрія Луніна в мадридському клубі.

"В Анчелотті є проблема з воротарями, про яку мріє будь-який тренер — вибір між Луніним та Куртуа.

Мало хто думав, що Лунін виявиться топворотарем, який може вийти і зіграти в матчі будь-якого рівня.

Куртуа навряд чи зіграє у півфіналі з Баварією, але він може розраховувати на фінал, якщо команда туди потрапить.

У команді такого рівня тренеру завжди доводиться ухвалювати несправедливі рішення, бо надто багато класних гравців.

Зараз у півфіналі найкращий вибір Анчелотті – це Лунін. А за місяць у фіналі, якщо Реал там опиниться, це може бути Куртуа, якщо Тібо встигне зіграти пару матчів і показати, що він знову – найкращий воротар світу", — сказав Канісарес.

Раніше повідомлялося, що Лунін та Довбик претендують на місця у збірній сезону Ла Ліги.