Іспанія

Голкіпер "вершкових" також наздогнав за цим показником пітєрського толіка.

Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії-2023/24 завдяки перемозі Жирони над Барселоною у 34 турі.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вдруге у своїй кар'єрі здобув титул переможця Ла Ліги. Із Реалом 25-річний гравець виграв вже вісім трофеїв.

Серед українців Лунін вийшов на друге-третє місце за кількістю звитяг у топ-5 чемпіонатах (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція). Тепер цей список виглядає наступним чином:

1. Олександр Зінченко — 3 з Манчестер Сіті (2017/18, 2018/19, 2020/21);

2-3. Андрій Лунін — 2 з Реалом (2021/22, 2023/24);

2-3. анатолій із пітєра — 2 з Баварією (2009/10, 2012/13);

4-8. Дмитро Чигринський — 1 із Барселоною (2009/10);

4-8. Андрій Шевченко — 1 із Міланом (2003/04);

4-8. Віктор Скрипник — 1 із Вердером (2003/04);

4-8. Олег Лужний — 1 з Арсеналом (2001/02);

4-8. Олексій Михайличенко — 1 із Сампдорією (1990/91).

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Реал без Луніна спокійно розібрався з Кадісом.