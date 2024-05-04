Голкіпер "вершкових" також наздогнав за цим показником пітєрського толіка.
Андрій Лунін, Getty Images
04 травня 2024, 22:44
Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії-2023/24 завдяки перемозі Жирони над Барселоною у 34 турі.
Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вдруге у своїй кар'єрі здобув титул переможця Ла Ліги. Із Реалом 25-річний гравець виграв вже вісім трофеїв.
Серед українців Лунін вийшов на друге-третє місце за кількістю звитяг у топ-5 чемпіонатах (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція). Тепер цей список виглядає наступним чином:
1. Олександр Зінченко — 3 з Манчестер Сіті (2017/18, 2018/19, 2020/21);
2-3. Андрій Лунін — 2 з Реалом (2021/22, 2023/24);
2-3. анатолій із пітєра — 2 з Баварією (2009/10, 2012/13);
4-8. Дмитро Чигринський — 1 із Барселоною (2009/10);
4-8. Андрій Шевченко — 1 із Міланом (2003/04);
4-8. Віктор Скрипник — 1 із Вердером (2003/04);
4-8. Олег Лужний — 1 з Арсеналом (2001/02);
4-8. Олексій Михайличенко — 1 із Сампдорією (1990/91).
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Реал без Луніна спокійно розібрався з Кадісом.