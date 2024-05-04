Іспанія

Голкіпер ще раз виграв Ла Лігу з мадридським Реалом.

Перемога у чемпіонаті Іспанії-2023/24 із мадридським Реалом була для голкіпера "вершкових" Андрія Луніна другою у його кар'єрі.

Лунін вже вигравав Ла Лігу з Реалом у сезоні-2021/22. За кількістю виграних чемпіонатів топ-5 ліг 25-річний українець обійшов Шевченка і Лужного.

На рахунку Луніна ще шість інших трофеїв із мадридцями.

Голкіпер Реала також став першим українцем, якому вдалося виграти чемпіонат Іспанії більше одного разу. У сезоні-2009/10 переможцем турніру з Барселоною став захисник Дмитро Чигринський.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Реал без Луніна спокійно розібрався з Кадісом.