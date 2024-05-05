Після того, як Жирона на своєму полі здолала Барселону в рамках чемпіонату Іспанії, Реал достроково став чемпіоном ліги
Гравці мадридської команди стрибали від радості, співали і фотографувалися один з одним. 
Український голкіпер Андрій Лунін був серед тих гравців, хто потрапив у кадр і радів зі своїми одноклубниками. 
Нагадаємо, що для Реала це став 36-й титул у клубній історії. 
Раніше повідомлялося, що Лунін обійшов Шевченка і Лужного за кількістю виграних чемпіонатів топ-5 ліг. 