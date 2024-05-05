Іспанія

Мадридський клуб виграв свій 36-й титул.

Після того, як Жирона на своєму полі здолала Барселону в рамках чемпіонату Іспанії, Реал достроково став чемпіоном ліги

Гравці мадридської команди стрибали від радості, співали і фотографувалися один з одним.

Український голкіпер Андрій Лунін був серед тих гравців, хто потрапив у кадр і радів зі своїми одноклубниками.

Нагадаємо, що для Реала це став 36-й титул у клубній історії.