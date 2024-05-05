Іспанія 05 травня 2024, 00:56 Перші кадри: як Реал святкує чемпіонство Мадридський клуб виграв свій 36-й титул. Гравці Реала, twitter.com/emirates 05 травня 2024, 00:56 Після того, як Жирона на своєму полі здолала Барселону в рамках чемпіонату Іспанії, Реал достроково став чемпіоном ліги. Гравці мадридської команди стрибали від радості, співали і фотографувалися один з одним. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ESPN FC (@espnfc) Український голкіпер Андрій Лунін був серед тих гравців, хто потрапив у кадр і радів зі своїми одноклубниками. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrii_Lunin (@lunin_andrey) Нагадаємо, що для Реала це став 36-й титул у клубній історії. Раніше повідомлялося, що Лунін обійшов Шевченка і Лужного за кількістю виграних чемпіонатів топ-5 ліг. Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте