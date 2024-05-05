Іспанія

Слова крізь сльози.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві привітав мадридський Реал з перемогою у чемпіонаті Іспанії. Його слова наводить Marca.

"Хочу привітати мадридський Реал — він набрав більше очок, ніж інші. І треба привітати Жирону, яка зіграла дуже добре. Так що вітаю Жирону", — сухо сказав ентренадор Барси.

Нагадаємо, мадридський Реал став чемпіоном Іспанії сезону-2023/24 після того, як Барселона програла "каталонське дербі" Жироні (2:4) з голом та результативною передачею надпотужного Артема Довбика.

Не пропустить перші кадри святкування Реалом чемпіонства.