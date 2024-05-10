Іспанія

Український вінгер може змінити Ла Лігу на АПЛ.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Аарон Домінгес.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлені кілька клубів чемпіонату Англії, які готові поборотися за футболіста влітку.

Проте зазначимо, що Домінгес не став називати імена конкретних клубів.

Цього сезону Циганков провів 30 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Раніше головний тренер Жирони Мічел заявив, що сподівається, що Артем Довбик та Циганков залишаться в команді на наступний сезон.