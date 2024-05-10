Тренер Реала висловив думку стосовно того, хто з воротарів зіграє у наступному матчі Ла Ліги.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
10 травня 2024, 15:56
Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив перед матчем 35-го туру Ла Ліги з Гранадою, що у воротах зіграє Тібо Куртуа, а не Андрій Лунін.
"Куртуа? Звичайно, він буде грати, але я повинен взяти до уваги Кепу, великого професіонала, який дуже допоміг нам з лави запасних. І Лунін теж, він має бути готовий грати", – сказав Анчелотті.
Матч Гранада — Реал відбудеться 11 травня, початок о 19:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.